خبير تكنولوجيا لقناة القاهرة الإخبارية: جوجل تواجه تهمة احتكار الابتكارات

قال رودي شوشاني خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، إن هناك أزمة كبيرة في العالم أجمع، بسبب احتكار جوجل للابتكارات، موضحًا أن الهند بدأت تغيير النظام الخاص بالتطبيقات، لتكسر احتكار جوجل للتطبيقات المتداولة داخل الهند، خاصة أن الهند تضم أكثر من 600 مليون هاتف ذكي.

600 مليون هاتف ذكي في الهند

وأوضح شوشاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الهند تعمل على دعم الصناعة التكنولوجية والتطبيقات الوطنية، للوصول إلى منافسة بين منصات التواصل خاصة منصة «جوجل»، لافتًا إلى أن السلطات الهندية أجبرت جوجل على تنويع الاختيارات عبر تقنية الأندرويد.

جوجل تواجه العديد من تهم الاحتكار حول العالم

وأشار خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى أن جوجل تواجه العديد من تهم الاحتكار حول العالم، وليس داخل الهند فقط، التي فرضت غرامات مالية ضخمة عليها بتهمة الاحتكار مؤخرًا.