قناة القاهرة الإخبارية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد شاب فلسطيني، يُدعى نسيم نايف سلمان أبو فودة ويبلغ من العمر 26 عامًا، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل، وفي الوقت ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

إطلاق الرصاص صوب رأس الشاب الفلسطيني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، عن استشهاد الشاب، لافتة إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المسمى 160 جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا بنيران قوات إسرائيل خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفع إلى ثلاثة، جراء التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن، كما أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.