نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني لقناة «القاهرة الإخبارية»: وثيقة نوفمبر كان يجب أن تنهي الخلاف

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إنه فرضت ضغوط على القوى المختلفة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وثيقة 21 نوفمبر التي وُقعت من رئيس الوزراء السابق حمدوك ورئيس المجلس العسكري البرهان، كان ينبغي أن تضع هذه المحطة وهذا التوقيع نهاية لمسيرة قطار الخلاف، وأن يتوقف القطار لنبدأ مسيرة جديدة تنطلق بها الإرادة السياسية كلها نحو التحول الديمقراطي».

دخلنا في صراع سياسي تطاول أمده بين المكونين العسكري المدني

وواصل: «ودخلنا في صراع سياسي تطاول أمده بين المكون العسكري والمكون المدني، وأصبح هناك انقسامات داخل المكون العسكري وخلافات بين القوات المسلحة والدعم السريع، وخلافات داخل القوى السياسية، والحرية والتغيير وآخرين، وأيضا قوى الكفاح المسلح انقسمت إلى مجموعات، وكانت تدعم أحداث 25 أكتوبر ومجموعة أخرى والتي كانت تدعم المكون السياسي، وهكذا».

الاتفاق الإطاري أصبح المرجعية الوثائقية التي يأمل تفعيلها

وتابع أنه بعد تدخل إقليمي ودولي وضغوط كما أشار الذين قادوا هذا الأمر، «فرضت ضغوط على القوى المختلفة للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي أصبح المرجعية الوثائقية التي يأمل تفعيلها، وأن تصبح مرجعية أو تؤسس لحكم الفترة المقبلة، ولكن لا زالت هناك تباعد خطوط بين الأطراف المكونة ولا ندري ماذا سيحدث غدا».