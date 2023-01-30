معلومات عن برنامج الفنان أحمد آدم الجديد قبل عرضه على قناة الحياة

يعود الفنان أحمد آدم، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتقديم موسم جديد من برنامجه الشهير «آدم شو» عبر شاشة قناة الحياة الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وخطف الأنظار إليه في المواسم الماضية.

«الوطن» قبل عرض برنامج آدم شو من تقديم الفنان أحمد آدم تستعرض لكم أبرز التفاصيل الخاصة بالبرنامج في مواسمه السابقة التي لاقت تفاعلا من الجمهور إعجابا به.

الفنان أحمد آدم يعود لبرنامج آدم شو

برنامج آدم شو تكون مدته ساعة تقريبا وخلال الساعة يتناول الفنان أحمد آدم الحديث عن عدد من الأخبار والقضايا الحقيقية التي تحدث في الواقع، ويعلق عليها بطريقة كوميدية بحسه الفكاهي.

في برنامج آدم شو يكون هناك فرقة موسيقية تتفاعل مع الحديث الذي يلقيه الفنان أحمد آدم كما أن الحلقة أيضا تتضمن استضافة آدم لأحد الضيوف ليشاركه في مناقشة الموضوعات التي يتناولها بطريقة ساخرة.

أحمد آدم في فيلم صابر وراضي

يذكر أن منصة watch it تعرض خلال هذه الفترة فيلم صابر وراضي بطولة الفنان أحمد آدم الذي يقدمه بجانب عدد من الفنانين منهم رزان مغربي ومحسن محيي الدين وغيرهم.