الحبس سنة للمأذون الوهمي ياسر القرشي بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الاثنين، بمعاقبة «المأذون الوهمي» ياسر القرشي، المتهم بنشر أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية، بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

إحالة القرشي للمحاكمة الجنائية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ياسر القرشي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التدخل في وظيفة عمومية ونشر أخبار كاذبة لمعاقبته فيما نُسب إليه.

تحرير عقود وشهادات طلاق

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ياسر القرشي، ادعى أنه مأذون شرعي دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة بذلك، وأجرى أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة ومباشرة أعماله كمأذون على خلاف الحقيقة، من خلال تحرير عقود زواج وشهادات طلاق.

ونشر المتهم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة مدعيًا فرض رسوم على المُقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وذلك كله من شأنه أن يُكدر السلم والأمن العام ويُلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وطلبت النيابة العامة، نسخ صورة من الأوراق لاستكمال تحقيقات النيابة في القضية مع المتهم ياسر القرشي.