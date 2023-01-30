لحظة القبض على مسلح هاجم شخصا في محطة مترو ببروكسل «فيديو»

ألقت الشرطة القبض على شاب طعن شخصا بسكين، في محطة مترو أنفاق بقلب منطقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عندما سمعت صراخ مرأة تقول: «لديه سكين»، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس دوت دي إي» الألمانية.

الشخص مصاب باضطراب عقلي

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أنّ السلطات البلجيكية تؤكد أن منفذ اعتداء مترو بروكسل مصاب باضطراب عقلي.

وكتب عمدة بروكسل فيليب كلوز على «تويتر»: «هجوم بسكين في محطة شومان»، وأدى التعاون الجيد للشرطة إلى اعتقال سريع، ولم يكن هناك تأكيد للشرطة على هجوم بسكين في البداية، حيث إنه أثناء الاعتقال، كان العديد من رجال الشرطة مع كلاب الحراسة في الخدمة في محطة شومان، وهم يحمون المنطقة أمام المفوضية الأوروبية مباشرة.

المتهم يركض للهجوم على امرأة بعربة أطفال

ويقول شهود عيان إنه بدأ الهجوم على قطار مترو ثم ركض في المحطة لمحاولة مهاجمة امرأة بعربة أطفال، إلا أن الشرطة لحقت به في الوقت المناسب.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة، أن هناك شخصا مصابا لا نعرف حاليًا مدى خطورة إصابته، إضافة إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل في البداية.

كما أعلنت شركة النقل العام في بروكسل على تويتر، أنه تم إغلاق وسائل النقل العام في المنطقة المحيطة بمحطة شومان جزئيًا، بسبب عملية للشرطة.