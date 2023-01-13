مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل: أوروبا تسعى لزيادة دعم أوكرانيا

قال سلامة عطا الله مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو» أكدا في أكثر من مناسبة، أنهما مستعدان لحرب طويلة في أوكرانيا.

المفوضية تقوم بترتيب القمة الأوروبية الأوكرانية المقبلة

وأضاف «عطا الله»، خلال ظهوره في برنامج «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لذلك تقوم المفوضية الأوروبية بترتيب وتخطيط فقرات القمة الأوروبية الأوكرانية المقبلة، التي تبدأ مع بداية الشهر المقبل.

وتابع بأن رئيس الاتحاد الأوروبي سيذهب برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا، ومن المنتظر أن يضم الوفد عددا من المفوضين الذين يسيرون عددا من الملفات المهمة وقد يصل عددهم إلى 15 مفوضا.

تعميق الدعم لأوكرانيا

وأوضح أن هذه الإجراءات والمخططات، تثبت سعي دول أوروبا إلى تعميق الدعم لأوكرانيا، والدخول في مرحلة حرجة من هذه الأزمة.

واستكمل بأن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بالعقوبات التي فرضها على روسيا، إذ يراجع العقوبات القديمة التي جرى فرضها، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، مع احتمالية فرض المزيد من العقوبات.