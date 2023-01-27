رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو

كتب:

أحمد عادل موسى
02:42 م | الجمعة 27 يناير 2023
مساعدات عسكرية - صورة أرشيفية

مساعدات عسكرية - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم، عن حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 92 مليون يورو لأوكرانيا تشمل صواريخ وقنابل وأسلحة صغيرة، كما مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا حتي 31 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

موسكو تحجب مواقع الاستخبارات الأمريكية

ذكرت الخارجية الروسية أن إمدادات الدبابات الغربية لن تقلب الوضع لصالح كييف، وقام بوتين اليوم باجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة تطورات الأزم.

وبحسب قناة «العربية»، فإن موسكو تحجب مواقع  الاستخبارات وجهاز الأمن الفيدرالي الأميركيين الإلكترونيين بتهمة نشر معلومات مضللة.

اقرأ المزيد:

«بوتين» يوقع اتفاقية تسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول روسيا

ألمانيا تتعرض لقرصنة إلكترونية وتتهم روسيا بالوقوف خلفها

مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو: تحقيق أهداف روسيا في أوكرانيا سبيل إيقاف الأزمة

هل تغير دبابات «ستريدسفان 122» السويدية مسار الأزمة في أوكرانيا

أوكرانيا تطلق 288 صاروخا وقذيفة مدفعية على مدينة «دونيتسك»
بقلم أحمد عادل موسى