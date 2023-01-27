بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم، عن حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 92 مليون يورو لأوكرانيا تشمل صواريخ وقنابل وأسلحة صغيرة، كما مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا حتي 31 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

موسكو تحجب مواقع الاستخبارات الأمريكية

ذكرت الخارجية الروسية أن إمدادات الدبابات الغربية لن تقلب الوضع لصالح كييف، وقام بوتين اليوم باجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة تطورات الأزم.

وبحسب قناة «العربية»، فإن موسكو تحجب مواقع الاستخبارات وجهاز الأمن الفيدرالي الأميركيين الإلكترونيين بتهمة نشر معلومات مضللة.