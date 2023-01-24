إسبانيا تشارك في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك السفارة الإسبانية والمركز الثقافي الإسباني «معهد ثربانتس»، في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحها غدا الأربعاء، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وذكرت السفارة الإسبانية، في بيان، اليوم، أنّ مساحة الجناح المخصص لإسبانيا في المعرض، تبرز دور اللغة الإسبانية في العالم والإبداع الأدبي -خاصة إبداع المرأة- إلى جانب أوجه التعاون الإسباني المصري.

مئة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون

وأشار البيان، إلى إتاحة تنزيل النسخة الإلكترونية من الكتالوج الخاص بمعرض «رحلات التفتيش على المواقع الأثرية في صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا»، الذي أُقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية عام 2022، بدعم من القسم الثقافي بالسفارة، بمناسبة مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والمئوية الثانية على فك رموز حجر رشيد.

نشر الثقافة الإسبانية

وتبرز مشاركة إسبانيا الدور المهم لمعهد ثربانتس بمصر في القاهرة والإسكندرية، على مدار نحو 3 عقود، في تعليم اللغة الإسبانية ونشر الثقافة الإسبانية من خلال أنشطته المتعددة.

وأضافت السفارة: «لا يمكننا أن نغفل الدور البارز الذي تلعبه مصر في مجال النشر وصناعة السينما والفنون السمعية والبصرية في المنطقة العربية، ما يجعل إسبانيا تواقة للتعاون ولتعزيز العلاقات مع الصناعات الثقافية المصرية».