سفارة إسبانيا تنظم ورشة عمل حول «علم المصريات» في متحف النوبة بأسوان

تنظم سفارة إسبانيا في القاهرة، ورشة عمل إسبانية - مصرية حول علم المصريات في متحف النوبة بأسوان، بالتعاون مع كل من متحف النوبة بأسوان وجامعة جيان الإسبانية.

وذكر بيان لـ السفارة الإسبانية في القاهرة، أن ورشة العمل تعمل عنوان «من الموقع الأثري إلى المتحف: التراث من رؤى مختلفة»، مشيرًا إلى أنَّ الورشة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين علماء المصريات المصريين والإسبان.

وأشار البيان، إلى أنَّه من المقرر إقامة الورشة بمتحف النوبة بأسوان خلال يومي 28 و29 نوفمبر 2022، موضحًا أنَّه يشارك في إلقاء المحاضرات علماء مصريات من الدولتين.

وتضمنت أسماء العلماء الذي يشاركون في الورشة: الدكتور أليخاندرو خيمينيث مدير مشروع البعثة الأثرية الإسبانية العاملة في منطقة قبة الهوى، الدكتور محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، الدكتور أحمد فرمان أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة أسوان ومستشار محافظة أسوان لشئون السياحة، الدكتور عمر أبو زيد أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة أسوان، الدكتور هاني الطيب من وزارة السياحة والآثار، الدكتور حمادة عاشور من جامعة دمنهور.

ولفت البيان إلى أنَّ الورشة التي تستمر لمدة يومين، إذ يتولى العلماء المذكورين تدريب الحضور على مواضيع متنوعة متعلقة بالتراث و الآثار.

جدير بالذكر أنَّ مشروع التنقيب في منطقة قبة الهوى بدأ عام 2008 وهو ثمرة التعاون بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة جيان خايين الإسبانية، ويديره حاليا الدكتور أليخاندرو خيمينيث.