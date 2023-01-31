مواقف إنسانية للشيف بوراك.. آخرها مساعدة كلاب فقدت أرجلها

من المواقف الإنسانية العظيمة، أن تقدم المساعدة لمن يحتاجها دون أن يراك أحد أو يكون ذلك الفعل مصورا، ووفق هذه القاعدة يمكن اعتبار هذا المشهد من أعظم المواقف الإنسانية، حيث يقدم رسالة نبيلة فى مساعدة الآخرين دون أن نعرفهم، هذا ما فعله الشيف التركي بوراك أوزدمير.

مواقف إنسانية مع الحيوانات

لم تقتصر المواقف الإنسانية للشيف بوراك على الناس فقط ولكن أيضا على الحيوانات، حيث نشر فيديو على حسابه على موقع «إنستجرام» وقرر مساعدة عدد من الكلاب التي فقدت أرجلها الخلفية وسط تشجيع منه.

حظي بوراك بالعديد من المواقف الإنسانية التي ساهمت في زيادة شعبيته، وحب الناس له مثل منحه «الكنافة» لمدرسة كاملة في تركيا، وتقديم الهدايا للأطفال في العيد، التي زادتهم بهجة وسعادة، بالإضافة إلى تهنئة كبار السن في العيد، باستضافتهم في مطعمه.

واستطاع بوراك كسب محبة الأطفال، حيث يظهر في الكثير من الفيديوهات، في مواقف طريفة معهم في مطعمه، وهو يحتضنهم أو يغني معهم، كما جعل الأطفال يخوضون معه تجربة الأكل التركي، وقدم لهم الطعام بطريقة خفيفة جعلتهم أكثر سعادة وبهجة.

التأثر برحيل عزيز الأحمد

وأثار رحيل اليوتيوبر عزيز الأحمد أحزان الكثيرين منهم الشيف بوراك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة على «إنستجرام»، إذ نشر فيديو برفقته، وكتب: «لقد فقدنا صديقي عزيز.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أخي».

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي التركي المشهور بـ «كوكسال بابا»، وهو يرقص برفقة الشيف التركي الشهير بوراك.

كما نشرت فيديوهات تظهر الشيف بوراك يساعد كلاب الشوارع ويصنع لها بيوتا ويأتي لها بالطعام، ويطعم الكلاب وينقذ قطة داخل الجدار.