«القومي للحضارة » ينظم ورشة مجانية لعشاق فن الفسيفساء الخميس

يُعد فن الفسيفساء من أعرق الفنون على الإطلاق التي عرفها المصري القديم، وازدهرت مع الحقبة اليونانية والرومانية ومن ثم الاسلامية، فكانوا يستخدمونه في تجميل أسطح المنازل عن طريق استخدام كسر السيراميك والزجاج.

ورشة عن فن الفسيفساء

وأعلن المتحف القومي للحضارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سينظم ورشة بعنوان «محاكاة مبسطة لفن الفسيفساء»، يوم الخميس المقبل والحضور مجاني، لافتا إلى أن الورشة مناسبة للأعمار من سن 8 حتى 12 سنة.

ورشة علوم الفضاء

كما ينظم المتحف ورشة لعلوم الفضاء والاستشعار للأطفال، غدا الأربعاء، بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وتهدف الورشة إلى تعريفهم بعلوم الفضاء عند قدماء المصريين، التي احرزوا فيها تقدما باهرا في حقول الفلك والهندسة وعلوم الفضاء، التي لاتزال انجازاتهم فيها باقية حتي يومنا هذا، والورشة تشمل محاكاه لعلوم الفضاء والاستشعار من خلال الواقع الافتراضي، ومحاكاه لتركيب القمر الصناعي بالإضافة إلى محاكاه إطلاقه.

واستقبل المتحف في الفترة الأخيرة وزيري الثقافة الأردني والطاقة النيجيري، ورئيس اللجنة الدولية للتوثيق بالأيكو في زيارة للمتحف، وجاءت الزيارة في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف.