تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبطها

ترتفع عمليات البحث عبر محرك «جوجل» عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والتي يبدأ بثها اليوم في السابعة مساءً، وتعمل على التغطية المستمرة لجميع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وفق موقع القناة، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022

ويمكن للراغبين في ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية من خلال المعلومات الآتية:

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل ترميز: 27500.

- التصحيح: 3/4.

- التشفير: مفتوح.

- تقنية القناة: HD & SD.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على التلفاز من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

- يجب اختيار الضغط على القائمة أو MENU من ريموت الرسيفر.

- ثم يتم اختيار INSTALLATION

- يتم فتح قائمة الترددات، يتم ادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وسوف يتم تنزيلها على القناة.