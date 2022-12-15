«القومي للحضارة» ينظم فعالية عن «السنت».. أقدم الألعاب الذهنية

أعلن المتحف القومي للحضارة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنظيم فعالية تراثية ثقافية، السبت المقبل، في الـ11 صباحاً، بعنوان «السنت يوم مع الألعاب خزانة للتراث»، ويتضمن برنامج الفعالية ندوه تعريفيه عن «لعبه السنت»، والألعاب الشعبية في المجتمع المصري عبر التاريخ.

ندوة تعريفية عن لعبة «السنت» بالمتحف القومي للحضارة

ويحضر هذه الندوة، نخبة من أساتذة التاريخ والفنون معرض للصور الفوتوغرافية عن الألعاب في حياة المصريين ورشة حية عن فن تصنيع الدمي، بالإضافة إلى عمل مباراة حية للعبة السنت والتي سيشارك فيها زوار المتحف بأنفسهم.

ولعبة «السنت»، تعني العبور وكانت لعبه شائعة بين الأمراء وأفراد البيت المالك وبين كافة أفراد الشعب ومن الألعاب المحببة عند المصريين القدماء، وكان لهذه اللعبه أهمية دينية فكانت ترمز إلى الصراع من أجل الوصول إلى العالم الأخر، فكانوا يعتقدون أنها وسيلة المتوفي للوصول إلى الجنة إذا فاز فيها على خصمه، لذلك احتوت علي مناظر لآلهة ونصوص دينية وكانت تظهر دائماً في المقابر.

أشهر نماذج للعبة «السنت» عثر عليها

وأقدم نموذج لهذه اللعبة تم العثورعليه في المحاسنة في سوهاج مصنوعة من الطين المحروق، ومن أشهر النماذج التي عثر عليها داخل مقبرة توت عنخ آمون، وتم العثورعلى نموذج آخر داخل مقبرة الملكة «تيا» بسقارة

كما عثر على نموذج خشبي لسفينة حربية عليها ضابطان جالسان يلعبان السنت أثناء الحراسة،ومن أجمل مناظر ممارسة هذه اللعبة منظر للملك رمسيس الثالث على جدران معبده الجنائزي بمدينة هابو وهو يلعبها مع إحدي زوجاته.