باحث صوفي يوضح الموعد الرسمي لبدء الاحتفالات بمولد السيدة زينب

قال مصطفى زايد الباحث والمختص في الشأن الصوفي، إن موعد مولد السيدة زينب رسميا يوم 7 فبراير المقبل على أن تكون الليلة الختامية يوم 14 فبراير.

موعد مولد السيدة زينب

وأضاف زايد في تصريحات لـ«الوطن»، حول ما تردد بشأن بدء الاحتفال بـ مولد السيدة زينب اليوم قائلا: «الموعد الرسمي للمولد يوم 7 فبراير والليلة الكبيرة والختامية تكون 14 فبراير، وجرت العادة أن يتوافد مجموعة من المريدين قبل بدء الاحتفالات بأسبوع، لمعرفة وتجهيز مكان الخدمة وتأجير وحجز الفنادق التي سيقيمون فيها وهذا يسمى افتتاح الدراويش».

احتفالات مولد السيدة زينب 2023

وأكد الباحث في الشؤون الصوفية أن الاحتفال بمولد السيدة زينب قائم هذا العام ولم يتم الإعلان عن إلغائه حتى الآن، مؤكدا أنه من المتوقع ألا تقام سرادق كما جرت العادة ولكن ستكون المراسم كما تم في مولدي الحسين والسيدة نفيسة مؤخرا من خلال الاحتفالات في شقق وعمارات مجاورة للمولد يتم تقديم الخدمة فيها للزوار وإطعام الطعام وغيره من الاحتفالات.

وتابع: «مقام مسجد السيدة زينب مازال مغلقا أمام رواد المسجد ومحبي آل البيت بسبب عملية الترميمات ولن يُسمح بالزيارة لأحد وبالرغم من ذلك يحرص عدد كبير من الصوفية على مجاورة المسجد وقراءة الفاتحة وإحياء المولد كل عام».