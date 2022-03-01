استمرار الاحتفالات في مولد السيدة زينب وسط حضور المئات «صور»

تعد ذكرى مولد السيدة زينب من أقرب مناسبات التراث الديني إلى قلوب العديد من المصريين، فيحرص عدد كبير منهم على إحياء ذكراها، ويتوجَّه عدد كبير من المواطنين إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بالقاهرة لأداء الصلاة، وقراءة الفاتحة أمام ضريحها.

مولد السيدة زينب

وكان لتداعيات فيروس كورونا المستجد أثرا كبيرا على هذا التراث الديني العريق، الذي اهتم به المصريون لأعوام طويلة، فتسببت الجائحة في إلغاء احتفالات مولد السيدة زينب رضي الله عنها منذ ظهور الفيروس وانتشاره في البلاد، للحفاظ على سلامة المواطنين.

ورغم قرار إلغاء احتفالات مولد السيدة زينب، إلا أن هذا القرار لم يتمكن من منع توافد الآلاف من محبي السيدة زينب إلى مسجدها بالقاهرة من أجل إحياء ذكراها، واتباع كافة طقوس الاحتفال المختلفة المعتادة منذ القدم.

قرار منع الاحتفال بمولد السيدة زينب

فشهد حي السيدة زينب، لا سيما محيط المسجد، توافد الآلاف من المواطنين للاحتفال بهذه الذكرى المحببة إلى قلوبهم، رغم قرار رئيس الحي بمنع الاحتفالات هذا العام، لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، ومنع انتشاره بالبلاد، لكن قطع المحبون مسافات طويلة للتواجد أمام مسجدها في هذه الأيام المقربة إلى قلوبهم، ولم يخشوا الفيروس.

ويستمر المواطنون في ممارسة كل عادات الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها، حيث شهدت ضواحي وحواري الحي انتشار حلقات الذكر والمدح، وسط عدد من المحبين، إلى جانب بيوت الخدمة المنتشرة في العديد من الحواري المحيطة للمسجد، تمارس أنشطتها بشكل طبيعي، من إعداد الأطعمة المختلفة، مثل «شقق العيش باللحمة» و«الفول النابت» وغيرها، وتوزيعها على زائري السيدة زينب، إلى جانب استقبال الآتين من مسافات بعيدة للإقامة بها فترة المولد.

ويذكر أن الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، قد أعلن إلغاء احتفالات مولد السيدة زينب 2022، التي ستأتي في يوم الثلاثاء، الأخير من شهر رجب، موضحا، أن هذا الإلغاء هو ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.