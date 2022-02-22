إلغاء احتفال مولد السيدة زينب.. ورئيس الحي: نحرص على سلامة المواطنين

أعلن رئيس حي السيدة زينب، اليوم، الثلاثاء إلغاء احتفال مولد السيدة زينب الذي يعد تراثا دينيا أساسيا ومحببا لدى الكثير من المصريين، وكان لإلغائه أثر كبير على الراغبين في الذهاب إليه، حيث إن السيدة زينب رضي الله تمتعت بمكانة كبيرة في قلوب المصرين منذ القدم، رغم اختلاف ثقافاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، كما أنه بعد إلغاء مولد السيدة زينب، شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة حول هذا الأمر.

إلغاء احتفال مولد السيدة زينب للمرة الثالثة

وأوضح الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إلغاء احتفال مولد السيدة زينب، جاء من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، مؤكدا أن الإلغاء هو واحد من من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد من أجل التصدي لهذه الجائحة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتسبب فيها جائحة كورونا في إلغاء حفل مولد السيدة زينب رضي الله عنها، فوفقا لرئيس حي السيدة زينب، هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحرم فيه المواطنون من الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، مشيرًا إلى أن هذا الإلغاء يأتي رغبة من الدولة المصرية في الحفاظ على سلامة مواطنيها.

إلغاء احتفال مولد السيدة زينب

وأضاف مهران أن إلغاء احتفال مولد السيدة زينب رضي الله عنها سيكون سببا في منع التجمعات الكبيرة التي من دورها أن تكون سببا في انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، حيث إنه في احتفالات مولد السيدة زينب تضم في كل عام، الآلاف من المواطنين.

الجدير بالذكر أن السيدة زينب عرفت باسم «أم العواجز»، وهذا لكون السيدة زينب كانت السبيل الوحيد لكل عاجز، ودارها كان مأوى للفقراء والمحتاجين، فسماها المصريون باسم «أم العواجز» وفقا لما ورد في السيرة والكتب.