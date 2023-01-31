افتتاح معرض الكتاب الثالث في محافظة المنيا بأسعار مخفضة.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح معرض الكتاب الثالث بمحافظة المنيا بأسعار مخفضة»، حيث تنوعت قطاعات وتخصصات الكتب الموجودة بالمعرض لتشمل جميع فروع العلوم مثل المعارف العامة والفلسفة وعلم النفس والأدب والروايات والعلوم الاجتماعية والتاريخ وغيرها من فروع العلم.

افتتاح معرض الكتاب الثالث الذي يتم تنظيمه بمكتبة مصر العامة

وذكر التقرير، أنه بالتزامن مع انطلاق العُرس الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت محافظة المنيا افتتاح معرض الكتاب الثالث الذي يتم تنظيمه بمكتبة مصر العامة وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام من يوم الأحد التاسع والعشرين من يناير وحتى يوم الخميس الثاني من فبراير.

فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا

فعاليات هذا المعرض تنطلق في المدة التي تم تحديدها يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، تأتي فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا في إطار توجه الدولة المصرية لنشر الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع بجانب إقامة عدد من الندوات والورش الأدبية والثقافية على هامش المعرض.