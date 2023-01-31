تفاصيل فعاليات اليوم من معرض الكتاب.. ندوات ثقافية بحضور كبار الإعلاميين

استعرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تفاصيل فعاليات اليوم من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 والمستمر من 25 يناير حتى 6 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

أيام العطلات تسجل أعلى معدلات الزيارة

وقال محمد أبو عيطة، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أرض معرض الكتاب، إنَّ عطلة نهاية الأسبوع السابقة المتمثلة في أيام الخميس والجمعة والسبت شهدت أعلى معدلات الزيارات من المواطنين، إذ أن الجمعة الماضية سجلت ربع مليون زيارة، بينما الخميس الماضي سجل 130 ألف زيارة وذلك وفقًا لبيانات وزارة الثقافة والمسئولين عن المعرض.

فعاليات اليوم السادس من المعرض

وأضاف «أبو عيطة»، أنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 سجل حضورًا وإقبالًا لافتًا للزوار بشكل كبير فضلًا عن مشاركة حوالي 1050 ناشرًا وعارضًا، إلى جانب عرض 500 فعالية وندوة فنية وثقافية تقريبًا، ويأتي ذلك رغم التحديدات التي تواجهه وفروق الأسعار التي نشهدها هذا العام.

وأشار مراسل قناة «إكسترا نيوز» إلى أنَّ عشرات الفعاليات من حفلات توقيع الكتب والندوات والعروض الفنية والثقافية المختلفة تُقام يوميًا خلال فترة معرض الكتاب، إذ أن اليوم يشهد ندوات عديدة بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وغيرهم، إذ يتم مناقشة عدد من أصول وفروع الثقافة المصرية خاصة المتعلقة بالتأثير المصري في المحيط العربي والأفريقي على مدار تاريخها الماضي.