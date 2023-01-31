جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل بمركز التنمية في سقارة

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل حول محاور ومفاهيم التميز المؤسسي بحضور ممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وذلك بمقر مركز التنمية المحلية بسقارة.

وأوضح المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الورشة تأتي في إطار حرص الجائزة على نشر ثقافة التميز ورفع الوعي بموضوعات التميز المؤسسي بهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وخلال ورشة العمل استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتميز المؤسسي تضمنت مفاهيم ومحاور التميز المؤسسي، مراحل صناعة التميز المؤسسي، مؤشرات الأداء وكيفية تحديدها، مميزات المؤسسات الرائدة عالميًا.

أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030

كما أشارت سهى سعيد إلى أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، موضحة المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي، متضمن محور تحقيق الرؤية بنسبة 60% ويشمل رؤية مصر 2030، المهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية/الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار بنسبة 20% والذي يضم استشراف المستقبل والاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، فضلا عن المحور الثالث والمتعلق بالممكنات بنسبة 20% والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

الجائزة تضم 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي

وأوضحت سهى سعيد أن الجائزة تضم 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي، جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المبادرة الحكومية الابتكارية، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة التي تم استحداثها الدورة الثالثة 2022. كما تضم جوائز التميز الفردي، جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.