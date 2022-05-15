شروط وخطوات التقديم في جائزة مصر للتميز الحكومي.. «من سن 30 حتى 55 عاما»

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتح باب التسجيل للمدربين المحترفين مجال التميز المؤسسي، وذلك للتسجيل في قاعدة بيانات المدربين المعتمدة لدى الجائزة، في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية.

الشروط التسجيل بجائزة مصر للتميز الحكومي

حددت الجائزة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من المدربين «ذكور/ إناث» للتسجيل في قاعدة بيانات المدربين المعتمدة لـ جائزة مصر للتميز الحكومي، وهي:

1 - ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة ولا يزيد عن 55 سنة في وقت التقديم للجائزة.

2 - أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من الجامعات المصرية أو الأجنبية، ويفضل الحاصلين على درجة ماجستير أو دكتوراه في مجال العلوم الإدارية أو التخصصات ذات الصلة بالتميز المؤسسي.

3 - وأن تكون الوظيفة التي يعمل بها حاليًا في أي مجال بالإضافة إلى التدريب سواء كان «حر أو تعاقد أو تعيين»، على أن يكون التفرغ للتدريب باسم المشروع يكون على مسؤولية المدرب.

4 - أما بخصوص سنوات الخبرة في مجال التدريب، فيجب ألا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة أو التدريب في الموضوعات المتعلقة بالتميز المؤسسي.

5 - وبالنسبة للخبرة العملية يفضل ألا تقل الجهات التي عمل بها كمدرب أو محاضر عن 5 جهات، المشاركة في فاعليات متخصصة / مؤتمرات في مجالات التميز الحكومي والمؤسسي لإن وجد.

6 - وذكرت الجائزة عدد من المهارات الأساسية التي يب توافرها وهي: «الإلمام باللغة الإنجليزية والمبادئ الأساسية للحاسب الآلي ومهارت التدريب وصناعة المحتوي ونظريات التعلم وأنماط الشخصية».

7 - ويفضل الحاصلين على شهادة تدريب المدربين «TOT» من أحد الجهات المعتمدة داخل أو خارج مصر.

8 - كما يشترط توفر القدرة على تنفيذ برامج تدريبية في مختلف المحافظات، علمًا بأنه سيكون هناك أفضلية وأولوية ممن لهم إقامة دائمة في المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية هناك.

9 - يقوم المتقدم بتقديم عرض لمدة 15 دقيقة، واجتياز المقابلة الشخصية

التقديم بجائزة مصر للتميز الحكومي

يتم التقديم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن طريق إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية في ملف واحد باسم المتقدم/ وتتضمن صورة شخصية حديثة على البريد الالكتروني egea@mped.gov.eg

مع مراعاة كتابة الكود «egea-tr-522» في موضوع البريد الإلكتروني.

موعد إنتهاء التسجيل

يتم غلف باب التسجيل بجائزة مصر للتميز الحكومي يوم 19 مايو الجاري.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصت على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي» لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء.