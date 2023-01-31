مركز الأشعة التشخيصية بـ«المعادي العسكري» يحصل على «شهادة الاعتماد»

حصل مركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على شهادة التسجيل بمعايير مراكز الأشعة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق استمرارية جودة الرعاية الصحية في مستشفيات القوات المسلحة المختلفة.

ونظم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، احتفالية بهذه المناسبة، عُرض خلالها فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وما شهده من تطوير وتحديث في إطار رؤية مصر 2030.

وقام الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتسليم شهادة التسجيل للواء طبيب ياسر عبدالعزيز، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، واختتمت الفعالية بتكريم عدد من المتميزين بالمجمع، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وممثلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

يأتي حصول المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، على شهادة التسجيل استكمالا لمسيرة العمل لتسجيل واعتماد كافة مستشفيات المجمع بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لترسيخ ركائز نظم الجودة على جميع مستويات الأداء التشغيلي والإداري.