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القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بـ«عيد الشرطة»

كتب:

محمد مجدي
11:39 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
الفريق أول محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الفريق أول محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2023، جاء فيها:

السيد اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

يسعدني أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952، والصمود بكل شجاعة واقتدار في مواجهة المعتدى والدفاع عن عزة الوطن وكرامة شعبه العظيم.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية فإنّ رجال القوات المسلحة يقدّرون بكل فخر واعتزاز دوركم المشرف في تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع المصري، مؤكدين الوفاء بالمهام المقدسة التي نحمل أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة أرض مصر وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية والحياة الكريمة لأبنائها جيلاً بعد جيل.

 حفظ الله مصر وشعبها الكريم وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهذه المناسبة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.