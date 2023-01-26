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القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية 

كتب:

محمد مجدي
03:31 م | الخميس 26 يناير 2023
القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية 

نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال "قادرون باختلاف" للكلية الحربية، في إطار مسؤولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني، نحو أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية «قادرون باختلاف»، مشيرًا إلى أنّ القوات المسلحة تفخر دومًا بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة ودورهم الهام في بناء المستقبل، مؤكدًا أنّ الكلية الحربية تعمل على تخريج أبطالًا محصنين بالعلم والمعرفة قادرين على حفظ الوطن وصون مقدراته.

أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتي تفاعل معها الحاضرين، كما نفّذت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضاً عسكرياً داخل أرض طابور الكلية الحربية للترحيب بأشقائهم من أبطال «قادرون باختلاف»، وكذا تنفيذ عدد من التمارين الرياضية المختلفة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي داخل الكلية.

وقدّم الطلبة مجموعة من العروض الصامتة باستخدام السلاح  والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من تدريب قتالي عالي، وشاهد الوفد عددًا من المعدات العسكرية التي يتم تدريب الطلبة عليها بالكلية، وكذا المرور على مضمار الفروسية.

واختتمت الزيارة بتكريم المتميزين والتقاط صورة تذكارية وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.