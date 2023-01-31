«الداخلية»: ضبط 92 ألف لتر مواد بترولية في حملات تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 32 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 92100 لتر مواد بترولية و642 بطاقة تموينية ذكية و4 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، كما تم ضبط مالك صيدلية دون ترخيص بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها مليون قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات و50000 قرص أدوية غير مصرح بتداولها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعها مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 89900 لتر مواد بترولية.

وضبطت الحملات صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 11 طن أرز أبيض بدون مستندات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 15 طنا أسمدة زراعية بدون مستندات وعدم إعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.