ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية في الصحراء الغربية

ضبطت الإدارة العامة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني– الأمن العام»، عدد 5 أشخاص لديهم معلومات جنائية، ضمن أحد التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة المواد البترولية بمنطقة الصحراء الغربية، بأسلوب ثقب أنابيب خطوط البترول وبحوزتهم كمية قدرها 6,900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى، 400 لتر سولار من متحصلات جرائمهم، وكذا سيارتين نقل محددتين، إحداهما فنطاس المستخدمتان في ارتكاب جرائمهم، وهاتف محمول يستخدم فى تحديد أماكن خطوط البترول، جهاز يستخدم فى ثقب أنابيب البترول.

جهود الحملة الأمنية المكثفة

كما أسفرت الحملات الأمنية عن مجموعة من الجهود، نستعرضها في السطزور التالية:

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 4,17 طن أسماك مجمدة مستوردة، دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 3,41 طن أسماك مجمدة مستوردة، دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.

حملات لرصد حجب السجائر في الأسواق

- القبض على المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 3,500 طن حبيبات بلاستيكية ونحاس خامدون مستندات، مجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج، و50000 متر أسلاك كهربائية مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائي، و3000 قطعة ملصق مدون عليها ذات البيانات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 33 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 4702 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.