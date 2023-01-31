«محكمة أحداث» تؤيد حكم إيداع قاتل سيدة بورسعيد بمؤسسة عقابية

قضت محكمة جنايات أحداث بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل سيدة بورسعيد بإيداعه داخل مؤسسة عقابية «دار رعاية»، وقبول الطعن المقدم من محاميه شكلا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المطعون عليه بمعاقبته بإيداعه بدور رعاية، بعد أن قضت محكمة جنايات بورسعيد تحويل أوراق ابنة المجني عليها إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أحداث جنايات الطفل قد أصدرت حكمها بحق «حسين م.»، 14 عاما، بإيداعه مؤسسة عقابية في جلسة 14 يناير الجاري، وهو الحكم الذي تقدم محاميه بطلب استئناف الحكم.

رفض الطعن علي إيداع المتهم مؤسسة عقابية

وقال محمود الغندور، ممثل هيئة الدفاع عن داليا الحوشي قتيلة بورفواد التى قتلها جارها بمساعدة ابنتها المتهمة إن جلسة اليوم هي للطعن على الحكم الصادر على جلسة جنايات محكمة الأحداث بإحالة المتهم إلى مؤسسة رعاية باعتباره تحت سن 14 سنة.

ويحق للمتهم الطعن عليه بمحكمة الاستئناف على درجتين بخلاف محكمة الجنايات لغير الأطفال والأمر محسوم وهو الإيداع في دار رعاية، وأن المتهم اعترف بجريمته فلا مجال للبراءة فيها.

من جانب آخر أوضح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أن مؤسسات الرعاية رفضت إقامة القاتل في بورسعيد لخطورته على الدار بعد اعترافه بقتل سيدة بورفؤاد، وجرى إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

أحداث قضية سيدة بورسعيد

بدأت وقائع القضية يوم 14 ديسمبر 2022 عندما تبلغ لمباحث بورسعيد وجود جثة «داليا الحوشي»، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها المدعوة «نورهان.خ» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وشريكها في ارتكاب الجريمة «حسين م. ف.»، 14 سنة، وبالقبض عليهما اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة مثلا الجريمة أمام النيابة العامة.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإحالة أوراق المتهمة «نورهان» إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم، فيما قررت محكمة الأحداث اليوم إيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث» وهو الحكم الذي تحدد جلسة استئناف له.