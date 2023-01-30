حبس قاتل جاره في الإسماعيلية 4 أيام.. «ضربه على رأسه بحجر»

أمرت نيابة مركز فايد في الإسماعيلية بحبس قاتل جاره 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد مقتله في مشاجرة نشبت بين الطرفين بعد تجدد اشتباكات بينهما على إثر خلافات سابقة.

وناقشت جهات التحقيق المتهم بقتل جاره في تفاصيل ارتكاب الواقعة والذي اعترف بضرب المجني عليه على رأسه باستخدام حجر مما تسبب في نقله إلى المستشفى ووفاته.

مصادر طبية: نزيف داخلي وراء وفاته

وقالت المصادر الطبية في مستشفى فايد التخصصي أن المجني عليه وصل مصاب بنزيف داخلي على المخ أسفر عن وفاته في الحال نتيجة ضربة قوية على الرأس.

وتحفظت الشرطة على جثمان المجني عليه في مستشفي فايد لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

وبحسب التحريات الأولية فإن المشاجرة تجددت بعد خلاف وقع بين أطفال المجني عليه والمتهم اعتدى فيها على نجل المجني عليه فقرر التوجه لمنزل المجني عليه والاعتداء عليه أيضا.

كردون أمني في مكان الواقعة

وفرضت مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية كردون أمني في قرية كسفريت بمحيط منزل المتهم ومنزل المجني عليه لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين.