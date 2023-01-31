قناة القاهرة الإخبارية: القوات الروسية سيطرت على قرية بلاهوداتني في أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الروسية سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى شمال باخموت، الواقعة في شرق أوكرانيا، بعدما اندلعت في الأسابيع الأخيرة مجموعة من أعنف المعارك التي دارت خلال الأزمة.

كييف صدت هجومًا على القرية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على بلاهوداتني التي تبعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي، فيما أعلنت مجموعة فاجنر، أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، وكييف صدت هجومًا على القرية.

روسيا سيطرت على عدة مواقع حول باخموت

وقالت روسيا إنها سيطرت على عدة مواقع حول باخموت، بعدما خاضت قواتها ومجموعة فاجنر على مدى أشهر معركة استنزاف مع القوات الأوكرانية.