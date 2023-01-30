الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى إمدادات جديدة من الأسلحة لمقاومة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة روسيا، مضيفا في خطاب مصور، إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين بينهم ممرضتان جراء قصف روسي على مستشفى مدينة «خيرسون» التي أعلنت «موسكو» في وقت سابق، ضمها إلى جانب 3 مناطق أخرى إلى «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022.

زيلينسكي: «موسكو» تريد أن تطول الأزمة الأوكرانية

وأوضح زيلينسكي، أن «موسكو» تريد أن تطول الأزمة وتُنهك القوات الأوكرانية، وأضاف الرئيس الأوكراني، أن وضع القوات صعب للغاية في «باخموت»، و«أوجليدار» ومناطق أخرى بـ«مقاطعة دونيتسك»، في ظل الهجمات الروسية المستمرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح الجيش الأوكراني، أن قواته لم تعد تسيطر إلا على طريق واحد إلى «باخموت» شمال مدينة «جورلوفكا» بـ«مقاطعة دونيتسك»، مع التقدم الروسي المستمر، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء قصف أوكراني على جسر شمال «ميليتوبول»

من جانبها، قالت السلطات الموالية لـ«موسكو» في «مقاطعة زابوريجيا»، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرين، جراء ضربة أوكرانية بواسطة «صواريخ هيمارس» على جسر للسكك الحديد يعبر «نهر مولوتشنايا» شمال مدينة «ميليتوبول» بالمقاطعة التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى الأراضي الروسية على إثر استفتاء في 2022.

وفي إطار التوتر بين تركيا والسويد، على خلفية حرق المتطرف «السويدي الدنماركي» راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم وسط «ستوكهولم»، قال كبير مفاوضي «ستوكهولم» بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أوسكار ستينستروم، في تصريح لإذاعة «إس. آر» السويدية، إن وزارة الخارجية تعتزم استئناف المفاوضات مع «أنقرة» الأسبوع المقبل، بشأن قضية الانضمام إلى التكتل العسكري.

وفي فنلندا، أوضحت وزارة الخارجية، أنه لا يوجد أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمام «هلسنكي»، إلى «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.