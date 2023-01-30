سلطات دونيتسك تسلم روسيا أدلة على ارتكاب «جرائم حرب» في المقاطعة

سلمت السلطات في «مقاطعة دونيتسك»، آلاف الأدلة على ارتكاب مسلحين أوكرانيين «جرائم حرب» في «دونباس»، إلى سلطات التحقيق الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في فيلم وثائقي عن محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الأزمة الأوكرانية، وأشار إلى إجراء محادثة طويلة للغاية، لا تصدق مع الأخير.

جونسون هدد بوتين

وهدد جونسون، بوتين بفرض عقوبات من الغرب، وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق، إن إجراء عملية خاصة في أوكرانيا سيكون كارثة كاملة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية

وعد جونسون، بأن بلاده ستدعم السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» غير مرجح بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا بشأن هذه القضية، وفقا لما ذكرته «ريا نوفوستي» الروسية.

رفض أمريكي ألماني إرسال قوات إلى أوكرانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد لقائه الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، إن «برلين» بلاده لن تسمح بتحول الأزمة الأوكرانية إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرا إلى مساهمة بلاده في ضمان عدم حدوث تصعيد للأزمة لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وأوضح شولتس، أنه والرئيس الأمريكي جو بايدن يرفضان إرسال قوات إلى أوكرانيا تجنبا لتصعيد الأزمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«واشنطن» تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية

وفي روسيا، قالت وزارة الخارجية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، مضيفا في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» المحلية، إن «واشنطن» تستفيد إلى حد كبير من الأزمة الأوكرانية، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى «كييف».