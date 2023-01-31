4 معلومات عن أغنية أحمد بتشان الجديدة «هقول واسمع»

طرح الفنان أحمد بتشان أغنية جديدة خلال الساعات الماضية، وهي «هقول واسمع» عبر المنصات السمعية لتكون باكورة أعماله لعام 2023.

وترصد «الوطن»، 4 معلومات عن أغنية أحمد بتشان الجديدة كالتالي:

أغنية أحمد بتشان بعنوان «هقول واسمع»

- أغنية أحمد بتشان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

- الأغنية من إنتاج شركة نجوم ريكوردز، وهي أول أغنياته لعام 2023.

- يقول مطلع الأغنية، «هقول واسمع مافياش حيل، كلام بقى م اللي دمه تقيل، أخدت كتير فاضلك ايه، فاضلك جايزه في التمثيل».

إنتاج «نجوم ريكوردز»

- الأغنية لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأشرف عليها المنتج ياسر خليل.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان أحمد بتشان، كان طرحه العام الماضي بعنوان «بعد غيابه»، وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، وأغنية «بيني وبينك» من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق.