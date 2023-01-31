برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات، يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء أمورهم على جميع محركات البحث، بعد انتهاء الامتحانات، كما أعلنت محافظتي مطروح وشمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في جميع المديريات

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 جميع المديريات، سيتم الحصول عليها عقب إعلانها ونشرها على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» فور اعتمادها.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، للترم الأول عبر هذا الرابط اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

ومن المقرر أن يتم إعلانها رسمياً بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 واعتمادها من محافظ القاهرة، ثم نشرها عبر هذا الرابط

كما اعتمد محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 85.9% للطلاب المتقدمين للامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في شمال سيناء يمكن الحصول عليها عبر الدخول للبوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم من هنا.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج

هو أكثر ما يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، حيث قال الدكتور ياسر محمود، وكيل تعليم سوهاج، إن أعمال تصحيح الامتحانات تجرى بكل دقة وسرعة، منذ انتهاء الطلاب من الامتحانات، وسيتم إتاحتها أمامهم.

مع انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف «وكيل تعليم سوهاج» في تصريح لـ«الوطن»، أنه مع انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج تبدأ عملية الرصد ومراجعة الدرجات، ليبقى موعد النتيجة عقب اعتمادها المحافظ، ثم إعلانها رسميًا.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج ممن لهم الحق في الامتحانات 88 ألف و691 طالبًا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية في المراكز المحافظة.