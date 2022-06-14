نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح.. نسبة نجاح 86.3%

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بالمحافظة، بنسبة نجاح 86.3%، بزيادة 2% عن العام الدراسي الماضي، ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، وتهنئة خاصة للأوائل العشرة، متمنياً مزيد من التفوق والتقدم للتعليم على مستوى مدارس مطروح، خاصةً في القرى والنجوع بمراكز المحافظة الثمانية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في مطروح

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في محافظة مطروح ارتفعت عن العام الماضي نتيجة الجهود المبذولة مع الطلاب في المدارس، والمتابعة المستمرة من التوجيه في مختلف المواد وتشجيع الطلاب المتميزين، ولفت إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية بلغ 10384 طالباص، نجح منهم 8957 طالباً وطالبة، بينما نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 95% و100% للصم وضعاف السمع، و100% للتلمذة الصناعية على مستوى الحافظة.

محافظ مطروح يهنيء الأوائل

وحرص محافظ مطروح على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معرباً عن تقديره لجهد اسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدماً خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الأوائل بحضور أسرهم تحت رعاية المحافظ.