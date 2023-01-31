خبير أسواق مالية لقناة القاهرة الإخبارية: إصلاحات السياسة النقدية أعادت رؤوس الأموال الأجنبية للسوق

قال الدكتور ماجد فتوح، خبير الأسواق المالية، إن السوق المصرية تعاني منذ سنوات قلة السيولة النقدية، ما أدى إلى انهيارات كبيرة فيها خلال الآونة الأخيرة، موضحًا في الوقت ذاته، أن الخبراء كانوا ينادون دومًا بطروحات لزيادة عدد الشركات والمتعاملين في السوق المصرية، وزيادة حجم القيمة السوقية.

الإصلاحات الأخيرة وفرت حلولًا لمرونة سعر الصرف

وأضاف «فتوح» خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإصلاحات الأخيرة في السياسة النقدية للدولة، وفرت حلولًا لمرونة سعر الصرف، ما أدى لعودة رؤوس المال الأجنبية للسوق المصرية، وهناك دخولًا كبيرًا لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية واستحواذًا على بعض الشركات المصرية التي تم طرحها بالبورصة المصرية أخيرًا.

حجم الشراء في السوق المصرية وصل لتريليون جنيه

وذكر خبير الأسواق المالية، أن حجم الشراء في السوق المصرية وصل لتريليون جنيه، ما يزيد من حجم التداول فيها، مع العلم بأن القيمة الحالية لا تزال بعيدة عن القيمة العادلة للسوق.