سيارات عائلية في السوق المصرية بأقل من 110 آلاف جنيه.. تعرف عليها

قال بكر محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة تشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.

تابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن سيارات ملاكي عائلية موفرة في الوقود وقطع الغيار ولا يتجاوز سعرها عن 110 آلاف جنيه.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها في السوق المحلية.

أسعار السيارات اليوم

اسبيرانزا A113 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :76,000 جنيه

أقل سعر السيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 84,000 جنيه

سوزوكى فان تومنايا 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 2014

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلية : 81,000 جنيه

سوق السيارات فى مصر

كارى Q22 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

كيا سيفيا 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه

سوزوكى التو 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 74,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه