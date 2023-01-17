سيارات عائلية في السوق المصرية بأقل من 110 آلاف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
05:24 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
قال بكر محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة تشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
تابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن سيارات ملاكي عائلية موفرة في الوقود وقطع الغيار ولا يتجاوز سعرها عن 110 آلاف جنيه.
استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها في السوق المحلية.
أسعار السيارات اليوم
اسبيرانزا A113 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية :76,000 جنيه
أقل سعر السيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 84,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2014
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلية : 81,000 جنيه
سوق السيارات فى مصر
كارى Q22 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
كيا سيفيا 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه
سوزوكى التو 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 74,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه