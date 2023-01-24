قصة نجاح «بيراميدز» لتحطيم أسعار الكاوتش.. تغطي السوق المصرية وتصدر لـ10 دول

قال المهندس أحمد عاطف رئيس قسم التصميمات بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المصنع بدأ في السوق المصرية منذ عامين وينطلق نحو العالمية بسبب أسعارنا، وننتج حاليا جميع أنواع البالون الهوائى لإطارات السيارات بأنواعها منها النقل والموتوسيكلات والدراجات الهوائية ومنتجات أخرى منها قطع الغيار المطاطية ولاصق اللحام، مؤكدا أن الصناعة أهم عمود لأي دولة أمام.

حكاية تحدٍ.. قصة نجاح بدأت منذ 3 أعوام

وحكي عاطف في تصريح لـ«الوطن»، قصة نجاح بيراميدز أننا بدأنا الإنتاج في 2020 في جائحة كورونا التى كانت أكبر مصانع العالم وقتها تغلق أبوابها وكان تحديا كبيرا لنا ولكن إرادة العاملين كانت أقوى لتحقيق إضافة كبيرة لصناعة إطارات السيارات في الشرق الأوسط على أرض بورسعيد بمساحة 75 ألف متر ومن التصدير إلى خارح مصر من أول شهر ثم توالي التصدير خلال عام إلى 5 دول وحاليا نصدر إلى 10 دول وخلال أشهر سيتم التصدير إلى أمريكا.

كما يتم الاستعانة بخبراء أجانب لتدريب العمال على العمل وبدأ النجاح وتم تصنيع أول منتج مقاس 400-8 وله استخدامات عدة منها في التوك توك والسيارات التى تحمل اليخوت ثم توالت المقاسات للإطارات الخارجية.

وأكد عاطف أنه تم الاستفادة من فائض صناعة المطاط في تصنيع قطع الغيار الموتوسيكل وسيارات النقل وتغذية الصناعات الأخرى منها قربة الهواء للسيارات النقل وجربة الفرامل الموتوسيكل وسيارات ربع نقل وهيونداي وإطار سيارات حمل الحقائب في المطارات وقضبان السكك الحديدية وكاوتشات دراجات المرور النارية وهي يستلزم بها عوامل الأمان ولدينا خبراء ألمان يشرفون على جودة المنتج وعمل تجارب لكل مرحلة في خط الإنتاج بتعريض الكاوتش لضغوطات وقدرة تحمل على مدى ساعات معينة وسرعات عالية من خلال أحدث ماكينات التجارب بخبرة وجودة ألمانية.

إعادة تدوير الإطارات المستعملة

واضاف رئيس قسم التصميمات أنه يوجد بالمصنع إعادة تدوير الإطارات المستعملة ولحام الكاوتش وشداد السيارة المقطورة

وعن حكاية إطار كاوتش مقاس 310- 30/6 داخل صندوق زجاجي قال إنه صمم كهدية تذكارية للرئيس السيسي علي جهوده في دعم وانجازات الصناعة المصرية عليه حروف إسمه وتحيا مصر بلغة الحضارة المصرية القديمة

روح الحضارة المصرية القديمة حاضرة على منتجات الشركة

وأشار إلى أنه تمت تسمية الإطارات وكتابة بلغة الحضارة المصرية القديمة مثل حتشبسوت وحور والكرنك والأفعى الكبري وجناح إيزيس وكيليوباترا كما كتب عليها صنع في مصر بتكنولوجيا ألمانية لجذب السوق الخارجي والتأكيد على انتمائنا لمصر

وأكد أن انتاج إطارات السيارات بالمصنع ينافس ويتفوق على الإطارات المستوردة من دول شرق آسيا بأسعار تبدأ من 370 جنيها بالإضافة إلى ضمان عام ضد عيوب الصناعة بكارت مدون عليه تاريخ البيع وفي حالة العيوب ترجع إلى المصنع لمعرفة المشكلة وتلافيها مستقبلا للوصول إلى صفر عيوب.

توسعات مستقبلية

ويكمل المصنع يهدف إلى التوسعات المستقبلية في خطوط الانتاج ليكون رقم واحد لتغطية السوق المصرية من جميع إطارات الموتوسيكلات خلال شهر أبريل المقبل، كما يبدأ في المرحلة الأولى بتصنيع إطارات السيارات الملاكي في نهاية العام الحالي وجميع الصناعات المغذية لها، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا إطارات مقاس سيارة سوزوكي فان

ولفت إلى أن إدارة المصنع نشرت قائمة أسعار لإطارات السيارات حتي التصدي لجشع بعض التجار وطالب التجار والموزعين بالالتزام بالأسعار شامل القيمة المضافة والضمان.