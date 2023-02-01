«الخارجية»: التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ6 مليارات دولار

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، لموسكو مرتبطة في الأساس بمسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنها تستهدف أطر التعاون ومتابعة المشروعات التي تقوم بها روسيا في مصر وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين وصل لـ6 مليارات دولار.

روسيا لديها اهتمام كبير ببعض المشروعات في مصر

وأوضح أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن روسيا لديها اهتمام كبير ببعض المشروعات في مصر ضاربًا المثل بمشروع الضبعة النووي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور تنمية قناة السويس، مؤكدًا حرص روسيا على متابعة هذه المشروعات.

وأشار لوجود ملفات أخرى بين مصر وروسيا مرتبطة بالعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الميزان التجاري بين البلدين وصل لـ6 مليارات دولار خلال عام 2022، معتبرًا أنه رقم يعكس ارتفاع تدفق التجارة بين البلدين.

أهمية استمرار ورادات مصر من القمح

وشدد متحدث الخارجية على اهتمام مصر بإزالة أي معوقات لمسار التدفق السياحي الروسي لمصر، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أكد على أهمية استمرار ورادات مصر من القمح باعتبار مصر أكبر دولة مستوردة للقمح وروسيا أكبر دولة مصدرة له.

وأكد أن هذا العام يواكب ذكرى مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا، لافتًا لحرض البلدين على عمل بعض الفعاليات التي تعكس احتفال الدولتين وتقديرهم للعلاقات الاستراتيجية بينهم.