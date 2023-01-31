قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تتهم روسيا بعدم امتثالها للتفتيش على النووي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الولايات المتحدة أكدت اليوم أن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها، بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة

أوضحت «القناة» أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ذكر في بيان، أن رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة، بموجب معاهدة ستارت ويهدد فاعلية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية.

واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل

وأوضح أن روسيا أمامها مسار واضح للعودة من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش، وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.

وكان من المقرر عقد محادثات بين موسكو وواشنطن حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة في نوفمبر المقبل، لكن روسيا أجلتها ولم يحدد أي من الطرفين موعدًا جديدًا للاجتماع.