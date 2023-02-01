منظم رحلة الأطفال لمعرض الكتاب يكشف التفاصيل: نقلناهم بـ13 أتوبيس

كشفت الدكتور كمال سالم، منظم رحلة الأطفال لمعرض الكتاب تفاصيل الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الرحلة، لافتًا إلى أنه نظم رحلة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب واصطحب معه أبناء قريته كلها.

سأل نفسه حول قدرة أهل القرية على الذهاب للمعرض

وأوضح سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه كل عام يحب زيارة معرض الكتاب ويصطحب أبناءه معه، لافتًا إلى أن الأمر كان سهلا بالنسبة له نظرًا لوجود سيارة معه ولكنه سأل نفسه حول قدرة أهل القرية على الذهاب للمعرض وقرر مساعدة أهل قريته ونظم رحلة للمعرض عام 2021 و2022.

وأشار إلى أن قريته دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنه قرر تنظيم رحلة للمعرض للسنة الثالثة على التوالي، لافتًا إلى أنه قرر الذهاب للمعرض بـ6 أتوبيسات فقط، رغم أنه ذهب العام الماضي بأتوبيسين فقط.

طلبات كثيرة من الأطفال وذويهم وصلت له

ولفت إلى أن طلبات كثيرة من الأطفال وذويهم وصلت له واضطر لزيادة عدد الحافلات حتى وصل لـ13 أتوبيس مليئة بالأطفال، مشيرًا إلى أن بعض الشباب المتطوعين من القرية انضموا له وساعدوه.

وأثنى سالم على مساعدة وزارة التضامن له والهيئة المصرية العامة للكتاب والتي وفرت له بوابة مخصصة لدخول أطفال القرية ودخلوا مجانًا بالكامل، بالإضافة لكل التسهيلات الممكنة، مشيرًا إلى أنه ينوي تقديم رحلة أخرى لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بناء على رغبة الأطفال مرة أخرى.