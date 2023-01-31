حلمي النمنم في معرض الكتاب: المراكز الثقافية تبني الإنسان إبداعيا

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين لعام 2023، آلاف الزوار من مختلف الأماكن، لحضور الفعاليات ومتابعة كل الأنشطة المقامة به، من بينها الندوات أبرزها ندوة «المراكز الثقافية الجديدة في مصر»، التي تأتي تحت رعاية هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ويدير الندوة حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

معرض القاهرة الدولي الكتاب

بدأ وزير الثقافة الأسبق الندوة بتوجيه الشكر لكل القائمين على الندوة، علاوة على أهمية المحاور المختلفة التي تقدمها الندوة، بالمراكز الثقافية الجديدة، مراكز الإبداع التي تمثل حياة الإنسان بشتى أنواعها.

بدأت مراكز الإبداع تدشينها منذ القدم، فتتنوع المراكز الثقافية وتتواجد في العديد من الأماكن، فهناك فلسفة قامت عليها هذه المراكز، تعيين مدير لها يتمكن من خدمتها، والعمل على تطويرها.

محمود عبد المنعم: توجد أمثلة كثيرة للمراكز الإبداعية

أوضح محمود عبد المنعم، باحث في مركز القومي للدراسات الاجتماعية والثقافية، أنه توجد أمثلة كثيرة للمراكز الإبداعية منها بيت السحيمي، بيت الشعر العربي الذي يديره السماح عبد الله، مركز الطفل المصري، مركز حرية الإبداع في الإسكندرية.

تواجه هذه المراكز العديد من المعوقات حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، منها افتقار الكوادر الفنية، بالإضافة إلى الافتقار في عملية الدعاية من خلال مختلف الوسائل الإعلامية، عدم تواجد المراكز الإبداعية في مختلف المحافظات، وتمركزها بشكل كبير داخل القاهرة والإسكندرية.