جدول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الأربعاء بدورته الـ54

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، غدًا الأربعاء، سابع أيام المعرض، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، ضمن الفعاليات المرافقة له على مدار أيامه، والتي تنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

جدول الفعاليات

القاعة الرئيسية - قاعة صلاح جاهين:

أصوات من النقد الجديد.. الساعة: 12 ظهرا.

خالد الجابر (الكويت) - خليفة أحواس (ليبيا) خليل النحوي (موريتانيا) - العادل خضر (تونس) ويل أوكريديان (غانا) يديرها: علاء عبد الهادي المحور الرئيسي الساعة 4 عصرا.

نحن والذكاء الاصطناعي أيمن مشهور - خالد نجم - محمد إسماعيل رشدي، يديرها: محمد عزام.. الساعة: 6 مساءً.

المؤرخ محمد صابر عرب، يديره: أحمد زكريا الشلق.

القاعة الدولية.. ضيف الشرف:

شراكات محلية إقليمية الساعة 12 ظهرا.

مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة بامبانج سوريادي - رحمات أمينلاسيم - شريف الجيار يديرها الصاوي.

ضيف الشرف: الساعة 2 ظهرا

مستقبل صناعة النشر في الأردن والنشر الجديد في الأردن- إيمان حيلوز - سالم الدهام - سنان صويص - غدير حطبة - ماهر كيالي

ضيف الشرف الساعة: 3.30عصرا.

غالب هلسا وتيسير السبول وأثرهما في الرواية العربية سليمان الأزرعي - شكري عزيز ماضي.

نماذج ريادية للعمل الثقافي في الأردن أمانة عمان الكبرى - ريم عريضة، فالنتينا قسيسية ومركز هيا الثقافي - مؤسسة عبد الحميد شومان

المشاركات الدولية الساعة 6 مساءً.

تجارب في ترجمات صربية بيللينا نوكوفيتش - رادوفان ليليتش - ميلا ميلوسوفيتش تديرها شيبيا زادي.

الصالون الثقافي:

ندوات متخصصة الساعة 12 ظهرا

الدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال المجلس القومي للأمومة والطفولة، أمل زكريا - سمية الألفي يديرها محمد نظمي.

كاتب ومشروع الساعة 1 ظهرا

الدكتور محمد عناني المشروع اللغوي الإبداعي بهاء مزيد خالد توفيق - سمر طلبة

كلمة مطبوعة من ماهر شفيق فريد يشارك ويدير مصطفی ریاض كتاب

وتجارب الساعة 4 عصرا

شعر الهايكو العربي.. إيمان الشافعي - حمدي إسماعيل - حنان عبد القادر خيري الأزعل - سالم الوكيل يشارك ويدير حسني التهامي

مئويات الساعة: 6 مساءً

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إيهاب الحضري - ممدوح الدماطي - هشام اللبئي يديرها عبد المجيد عبد العزيز

قاعة فكر وإبداع:

كاتب وكتاب الساعة: 12 ظهرا

ورشة الزيتون تأليف محمد إبراهيم طه أسامة ريان - مجدي نصار تديرها منى رامز.

كاتب وكتاب الساعة: 2 ظهرا

القتل باسم الوطن والدين تأليف: بهاء المري.. عمرو عبد المنعم - غيضان السيد، يديرها: حاتم سلامة

ملتقى الإبداع الساعة 4 عصرا

السقوط لأعلى تأليف: حسن زين العابدين حسام جايل - سامي ناصف يديرها: عبد الرحيم درويش

ملتقى الإبداع.. الساعة: 6 مساءً

أسفار النسيان.. تأليف: عمرو شعراوي.. إبراهيم عوض - ياسمين مطاوع تديرها فاطمة البودي.

قاعة الشعر:

صُناع المحتوى.. الساعة: 12 ظهرا

سارة إبراهيم (Bookmark) الأمسية الشعرية الأولى

الساعة: 3 عصرا

جعفر أحمد حمدي - ديمة محمود - سيد عبد الرازق محمد أبو العزايم - محمد حربي - محمود شريف - مروة نبيل يقدمها: هشام محمود

الأمسية الشعرية الثانية الساعة: 6 مساءً

إيهاب البشبيشي - حسن طلب - سعد القليعي - شيرين العدوي عبد الرحيم طايع - علي منصور - فتحي عبد السميع تقدمها: ديمة محمود.

هذا إلى جانب العديد من الفعاليات، التي ترافق المعرض، سواء في البرنامج الفني، أو برنامج الطفل، أو البرنامج المهني.