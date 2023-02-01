غلق ميناء برج البرلس بكفر الشيخ بسبب ارتفاع الأمواج لليوم الثاني

تقرر إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وذلك لسرعة الرياح، وارتفاع أمواج البحر المتوسط، وعدم ملائمته لاستمرار عمليات الصيد، حيث سيتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

سرعة الرياح 70 كيلومترًا في الساعة

وبلغت سرعة الرياح 70 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية والضغط الجوي 1013، وحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا نظرًا لارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر، كما سجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمي 17، وتُسجل الصغرى 11 درجات مئوية.

فيما استمر هطول الأمطار المعتدلة على محافظة كفر الشيخ خاصةً على المدن الساحلية في بلطيم وبرج البرلس، كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين.

رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة محافظة كفر الشيخ

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري خلال الساعات المقبلة، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.