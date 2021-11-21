ميناء البرلس: لا صحة للإغلاق.. وسنحرك دعاوى قضائية ضد مروجي الشائعات

أكد العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس في كفر الشيخ، أنه لاصحة لإغلاق الميناء إطلاقا، وأنه يعمل بكامل طاقته ويفتح أبوابه أمام المراكب، لافتا إلى أن الحركة تسير بشكل طبيعي، سواء من أصحاب المراكب الذين يتزودون بالوقود أو رحلات الصيد.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وأوضح «الدسوقي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات غلق ميناء الصيد: «مفيش ميناء مقفول، ولازم الناس تتحرى الدقة، وإلا سنحرك دعوى قضائية ضد مروجي الشائعات».

وأشار مدير ميناء الصيد بالبرلس، إلى أن حركة الملاحة طبيعية، وأن نحو 60 مركبا تزودت بالوقود من الميناء اليوم الأحد وخرجت في رحلات صيد: «مفيش رياح سريعة علشان الصيادين يحجموا عن الصيد، الرحلات شغالة والصيادين بيشوفوا رزقهم».

أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة بكفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تعرضت لأمطار غزيرة يوم أمس، ما دفع المحافظ اللواء جمال نور الدين، لاتخاذ قرار بتعليق الدراسة يومي السبت والأحد بجميع المدارس، كما شدد على نشر المعدات والفرق في الشوارع لشفط مياه الأمطار، ولم تتعرض المحافظة لرياح شديدة تؤثر على حركة الصيد أو السير.

وتواصل أجهزة المحافظة، رفع آثار الأمطار من الشوارع وامام المصالح الحكومية، بكامل اجهزتها، بينما يترأس المحافظ والسكرتير العام اللواء ياسر حفناوي، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ويتابع لحظيا مع رؤساء المدن الأوضاع اولا بأول، لضمان عدم حدوث مشاكل.