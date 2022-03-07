ميناء البرلس يزود أكثر من 120 مركبا بالوقود للإبحار بعد تحسن الطقس

أكد مصدر بميناء الصيد في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تزويد أكثر من 120 مركب بالوقود؛ تمهيدا للإبحار في مياه البحر المتوسط عقب تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح والأمواج.

إبحار السفن بعد تحسن الأحوال الجوية

وقال المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إن المراكب تزودت أيضا بمستلزمات الصيد من ثلج وغيرها؛ تمهيدا للإبحار عقب قرار استئناف حركة الملاحة بميناء الصيد في البرلس، أمس الأحد، بعد توقف حركة الملاحة والصيد لـ3 أيام متتالية بسبب سوء الطقس.

وأضاف المصدر، أن المراكب تستقر بالميناء في أماكن الرسو تمهيدا للإبحار، إذ تجري أعمال الصيانة خلال فترة التوقف، لتكون جاهزة لرحلات الصيد سواء صيد لليوم الواحد أو عدة أيام، مع اتباع الإرشادات التي تصدرها إدارة الميناء.

قرار استئناف حركة الصيد بكفر الشيخ

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قرر استئناف الصيد، أمس، في بحيرة وبوغاز البرلس بعد هدوء الرياح والأمواج وتحسن الأحوال الجوية، بعد توقف استمر لـ3 أيام بسبب سرعة الرياح وشدة الأمواج وحفاظا على حياة الصيادين.

وفي نفس السياق، انطلق بعض أصحاب المراكب الصغيرة للصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، وذلك بمراكب «الشنشيلا» للبحث عن أرزاقهم، إذ يقومون برمي «الشبك» مساءً، ثم يجمعونه محملا بالأسماك صباحا، لبيعه في سوق بلطيم أو مطوبس.

فيما يستمر رفع حالة الطوارئ بمرافق كفر الشيخ المختلفة، وذلك لمواجهة تغيرات الجو، ونشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية واستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمتابعة حالة المرافق أولا بأول.