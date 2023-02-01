وزير الري يتسلم نتيجة مسابقة تعيين المهندسين: نستهدف الكفاءات

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تسلم الدكتور سويلم من الدكتور الشيخ نتيجة شغل 240 وظيفة مهندس بالوزارة، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استكمال مراحل المسابقة.

نستهدف الكفاءات تلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة

وتوجه «سويلم»، بالشكر لرئيس وفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وأكّد «سويلم» حرصه على اختيار أفضل المهندسين الجدد للعمل بالوزارة لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.

تحول رقمي وتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها ملف التطوير المؤسسي لـ الوزارة والتحول الرقمي وتأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة ، حيث أكد الدكتور سويلم أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة، إذ تمّ بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المكثفة لمختلف المستويات الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة.

وفيما يخص مسابقة المهندسين بوزارة الري، أشار «الشيخ» إلى أنَّ عدد المهندسين يبلغ 240 مهندساً منهم (190 مهندسًا مدنيًا، و29 مهندسًا ميكانيكًا، 15 مهندس كهرباء ، 4 مهندس حاسب آلي، 2 مهندس اتصالات)، وقد بلغت نسبة الذكور 78% ونسبة الإناث 22% .

«الشيخ»: عدد المهندسين بالمسابقة 240 مهندساً 78% ذكور و22% إناث

جدير بالذكر أنَّه تمّ فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير إلى 7 مارس 2022 ، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدم، وتوافرت الشروط المطلوبة بالإعلان في 5695 منهم، وحضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 4406 مهندسين خلال الفترة من 23- 29 مارس 2022، إذ خضع المتقدمون للتقييم لامتحان إلكتروني يشتمل على عدة محاور تتعلق بالجدارات والقدرات وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والتحول الرقمي والمعارف العامة ، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب، وفي مرحلة لاحقة خاض الذين اجتازوا الامتحان الالكتروني للتقييم الشفوي (المقابلة)، إذ بلغ عددهم 293 متقدما، حضر منهم 275 متقدما وذلك لاختيار 240 مرشحا.