«الري» تنتهي من إنشاء 800 متر لحماية رأس البر من نحر الشاطئ

تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس أحمد رشاد، رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ، عن الأعمال الجارى تنفيذها لحماية شواطئ محافظة دمياط، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال 800 متر لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر، التى تهدف لتدعيم قدمات لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية.

تدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج برأس البر

وأضاف أحمد رشاد، أنه يجري تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر 1 و2، بطول 200 متر لكل حاجز، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالاحجار والكتل الخرسانية.

كما يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 3.3 كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب -6، وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية علي الميل، كما تم البدء فى تنفيذ عملية حماية شواطئ المنطقة شرق ميناء دمياط وأمام مدينة رأس البر عن طريق إنشاء حاجزي أمواج رقمي 9 و10 بطول 225 متر لكل حاجز.

وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة دمياط الممتدة بطول حوالي 60 كيلومترًا، التى كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ الأمر الذى أسهم فى حماية المنطقة الساحلية والمبانى والاستثمارات القائمة بها، خاصة مدينة رأس البر التي كانت قد فقدت أكثر من ثلاثة صفوف من المباني فى نهاية الثمانينات من القرن الماضي حيث تم حماية المدينة واستعادة شواطئها المفقودة واكتساب أراضي جديدة .