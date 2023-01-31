معمل الري بالوادي الجديد يحصل على شهادة الاعتماد الدولي «الأيزو»

تلقى وزير الموارد المائية والري تقريرًا من قطاع المياه الجوفية بشأن نجاح المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي «الأيزو»، في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة، اعتبارا من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2025، ليصبح مجال الاعتماد الممنوح للمعمل شاملاً للمياه والتربة.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنّ حصول المعمل المركزي على هذه الشهادة من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، ومنظمه التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC»، ستدعم متخذي القرار في اتخاذ القرارات اللازمة المعتمدة على نتائج وقياسات دقيقة، موضحًا أنه وطبقًا لهذه الشهادة، أصبح للمعمل المركزي الحق في وضع شعار الاعتماد الدولي على نتائج تحاليل التربة والمياه، وكذلك على التقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير نتائج التحاليل للاستخدامات المختلفة استنادا للمواصفات والمعايير الواردة بقانون الري والأكواد المصرية والعالمية .

وأكد حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولي.

أحدث المواصفات القياسية

أضاف أن المعمل المركزي بالوادي الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي «الأيزو 17025»، في مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025 في عدد 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا وعدد 5 فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المعمل المركزي الذي يتبعه عدد 3 معامل فرعية في المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره في اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ما جعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالمية في جودة الآداء.