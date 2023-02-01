مصر تبدأ إنتاج «الذهب الأخضر».. أغلى زيوت العالم

بدأت مصر زراعة «ذهب الصحراء»، أو كما يُعرف بـ«نبات الجوجوبا» في عدة محافظات ومواقع، لتحقيق العديد من المميزات، حيث ينتج الجوجوبا أغلى زيت في العالم، وهو «زيت الطائرات»، فضلا عن استخدام الإنتاج في عدة صناعات، وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية متعددة، حسب ما كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في تقرير معلوماتي كشف عنه صباح اليوم، تحت عنوان «أشجار الجوجوبا.. الذهب الأخضر في مصر».

أغلى زيوت العالم

ودشّنت مصر أكبر «مشتل جوجوبا» في الشرق الأوسط، في نجع باريس بمحافظة الوادي الجديد، منذ نحو عام، بغرض إنتاج «زيوت الطائرات»، وهي أغلى زيوت العالم، وهو المشروع الذي أُقيم على 15 ألف فدان، بتكلفة تُناهز 750 مليون جنيه، حسب ما ذكر تقرير «معلومات الوزراء».

وتستهدف السلطات المصرية أيضًا، زراعة 3 آلاف فدان من الذهب الأخضر في محافظة البحر الأحمر باستخدام مياه الصرف المُعالج، بالتعاون مع المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وهو المشروع الذي تم الانتهاء من زراعة 1000 فدان فيه، وجار العمل على المرحلة الثانية بإجمالي 2000 فدان، كما ذكر «المركز».

إنتاجية الفدان 200 كيلو جرام

وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد من «الذهب الأخضر» نحو 200 كيلو جرام، حسب ما كشفت تجربة زراعته بمنطقة وادي النطرون، وهو المشروع الذي تم حصاده لـ3 مواسم حتى الآن، مع استمرارية عمله.

ويجري أيضًا زراعة «الجوجوبا» في «غابة سرابيوم» بنطاق محافظة الإسماعيلية، ضمن مشروع لزراعة عدة أنواع من الأشجار على مساحة 500 فدان، يبلغ حصة «الذهب الأخضر» منها 6% من مساحة المشروع.

العمر الافتراضي للنبات يصل لـ200 عام

ويمتاز نبات الجوجوبا بأنّه يستهلك كميات قليلة من المياه، ويتحمل درجات ملوحة عالية دون التأثير على الإنتاجية، كما يحتاج إلى كميات قليلة من الأسمدة العضوية في السنوات الأولى لزراعته مع عمر افتراضي يصل حتى 200 عام.

ولفت «معلومات الوزراء»، إلى أنّ «الذهب الأخضر»، لا يحتاج إلى «رش وقائي» نظرًا لمحدودية إصابته بالحشرات والأمراض، مع إمكانية تخزين إنتاجيته لفترات زمنية طويلة.

وتستخدم مخلفات «الجوجوبا» كـ«علف» يحتوي 30% منه على «البروتين»، كما يتلاءم مناخ مصر الصحراوي مع زراعته.

صناعات استراتيجية

وأوضح «المركز»، أنّ زيت «الجوجوبا» يدخل في صناعات المستحضرات الطبية، ومنتجات أخرى، مثل الأعلاف والسماد والصابون والأحبار والبلاستيك، كما أنّه بديل فعال لـ«وقود الديزل»، ليستخدم في تشغيل محركات المركبات والطائرات مع انخفاض العوادم الناتجة عنه.

وتضم الصناعات الطبية المستفيدة منه، صناعات «المسكنات، ومستحضرات التجميل، والأدوية الخافضة للحرارة، وعلاج الالتهابات والجروح».

ويبلغ حجم الزيت النقي في «الذهب الأخضر» نحو 40% من وزن النبات، ويلعب هذا النبات دورا مهما لمكافحة آثار التصحر، وتحسين جودة التربة.