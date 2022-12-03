«النواب» يحدد مواعيد مناقشة 30 طلبا غدًا.. أبرزها بشأن نبات الجوجوبا

يحدد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا موعد مناقشة أكثر من 30 طلبًا مقدمًا من النواب حول أبرز المشكلات والقضايا التي تشغل المواطن والمجتمع، أبرزها إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز، وتوريد الأسمدة بأسعار تناسب صغار الفلاحين.

كما تتناول طلبات المناقشة طلبًا حول أهمية زيادة السلع التموينية وتوسيع قاعدة الدعم مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة

وتقدمت النائبة نشوى رائف بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى طلب آخر حول سياسة الحكومة بشأن استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، وطلب ثالث عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين.

كما يتم تحديد موعد مناقشة طلب مقدم من النائب زكي عباس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتحدد هيئة مكتب المجلس موعد مناقشة الطلبات المقدمة من النائب علاء عابد عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما، وعن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع بعض المصانع.

أما الطلب الثالث حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة. ويناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب إحسان شوقي عبد السلام وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الأدوية المخصصة للمستشفيات والأخرى التي تباع للصيدليات الخاصة.

كما يناقش المجلس أيضًا الطلبات المقدمة من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية، ودعم وتطوير الصناعة المصرية للنهوض بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة

ويحدد المجلس موعد لمناقشة الطلبات المقدمة أيضا من النواب نسرين صلاح عمر وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة حول الحد من تفشي عدوى فيروس الجهاز التنفسي الخلوي وطلب من النائية ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وطلب المناقشة مقدم النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة وطلب النائب لطفي شحاتة عن سياسة الحكومة بشأن شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة، وطلب المناقشة المقدم من النائب خالد بدوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على إنتاج وتوزيع الدواء في مصر، بالإضافة إلى عدة طلبات بشأن الحد من مشكلة البطالة، وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، والاهتمام بقصور الثقافة.

الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة

كما يحدد موعد مناقشة الكلب المقدم من النائب محمد الحمادي الحصي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة للحفاظ على البيئة

ويناقش المحلس طلب مناقشة من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وطلب آخر بشأن التوسع في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة.

ويناقش المجلس عدة طلبات آخر حول سياسة الحكومة بشأن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو المنشود، والاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي وزيادة أعداد خريجي مدارس ومعاهد التمريض لسد العجز في أطقم التمريض، إضافة إلى تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد.